Как сообщает источник, среди заинтересованных в Ондуа есть один московский клуб. Сам футболист готов к возвращению в Россию.
Напомним, Гаэль Ондуа родился в Камеруне, но воспитывался в академии московского "Локомотива" и был в системе ЦСКА. После этого полузащитник выступал за датский "Вайле", "Зарю", "Анжи", швейцарский "Серветт" и немецкий "Ганновер", за который играет сейчас. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гаэля в 800 тысяч евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: камерунец Ондуа, имеющий российский паспорт, может вернуться в РПЛ
Несколько российских клубов проявляет интерес к полузащитнику "Ганновера" Гаэлю Ондуа.
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