По сообщениям источника, "Црвена Звезда", представляющая чемпионат Сербии, заинтересована в 19-летнем атакующем хавбеке из России Александре Коваленко. Скауты сербского коллектива следили за игроком на турецком сборе, а руководство клуба связывалось с волжанами для детализации информации по футболисту.
Права на Александра Коваленко принадлежат "Сочи", к южанам россиянин присоединится летом 2023 года. Сейчас хавбек выступает в Крыльях Советов. В активе Коваленко 2 гола и 3 ассиста в 20 играх за самарский клуб. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Александра в 2,5 млн евро.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Црвена Звезда" интересуется Коваленко. Скауты сербского клуба просматривают игрока
Российский футболист "Сочи" Александр Коваленко, играющий в аренде в "Крыльях Советов", может продолжить карьеру в чемпионате Сербии.
Фото: РИА Новости