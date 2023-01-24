Футбольный клуб "Динамо" и Верчили расторгли контракт по соглашению сторон. Решение это было связано с личными обстоятельствами 44-летнего испанского специалиста.
Пресс-служба клуба выпустила заявление, в котором поблагодарила специалиста за проделанную работу и за вклад в успехи команды. А также отметила, что команда не прощается с Хосе, а говорит — "до свидания".
Испанец работал в тренерском штабе бело-голубых с января 2020 года и стал обладателем бронзовых медалей РПЛ в прошлом сезоне.
Тренер по физической подготовке покидает "Динамо"
Московское "Динамо" и тренер по физподготовке Хосе Пастор Верчили расторгли контракт по соглашению сторон.
Источник: ФК "Динамо" Москва