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Генич: даже болельщики "Динамо" или ЦСКА хотели бы видеть "Спартак" чемпионом - в противовес "Зениту"

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Комментатор Константин Генич высказался о борьбе "Спартака" за чемпионство с "Зенитом"
Фото: соцсети Константина Генича
"Понятно, что многие хотели бы видеть "Спартак" конкурентом "Зенита" и, наверное, большинство хочет, чтобы кто-то скинул петербуржцев с трона. Даже болельщики "Динамо", ЦСКА или "Краснодара", которые не питают большой любви к красно-белым, просто в противовес "Зениту" хотели бы видеть другого чемпиона", - цитирует Генича "РБ Спорт".

Напомним, "Зенит" ушел на зимний перерыв в качестве лидера турнирной таблицы РПЛ. Сине-бело-голубые набрали 42 очка в стартовых 17 турах чемпионата России. На шесть очков от петербуржцев отстает "Спартак", который занимает вторую строчку. На семь - "Ростов", идущий третьим. РПЛ возобновится в марте этого года.

"Зенит" становился чемпионом страны в 4-х последних розыгрышах РПЛ. Всего на счету петербуржцев восемь чемпионских титулов в российской истории и одно чемпионство в СССР.


Генич Спартак Динамо ЦСКА
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