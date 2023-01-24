"Понятно, что многие хотели бы видеть "Спартак" конкурентом "Зенита" и, наверное, большинство хочет, чтобы кто-то скинул петербуржцев с трона. Даже болельщики "Динамо", ЦСКА или "Краснодара", которые не питают большой любви к красно-белым, просто в противовес "Зениту" хотели бы видеть другого чемпиона", - цитирует Генича "РБ Спорт".
Напомним, "Зенит" ушел на зимний перерыв в качестве лидера турнирной таблицы РПЛ. Сине-бело-голубые набрали 42 очка в стартовых 17 турах чемпионата России. На шесть очков от петербуржцев отстает "Спартак", который занимает вторую строчку. На семь - "Ростов", идущий третьим. РПЛ возобновится в марте этого года.
"Зенит" становился чемпионом страны в 4-х последних розыгрышах РПЛ. Всего на счету петербуржцев восемь чемпионских титулов в российской истории и одно чемпионство в СССР.
Генич: даже болельщики "Динамо" или ЦСКА хотели бы видеть "Спартак" чемпионом - в противовес "Зениту"
Фото: соцсети Константина Генича