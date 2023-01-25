– Представители клуба с самого начала объяснили мне, что философия "Краснодара" – атакующий футбол с большим процентом владения мячом. Это отличный стиль! Нам нужно много работать, чтобы показывать такой футбол и выигрывать матчи. Наша цель – побеждать в каждой следующей игре, – цитирует Ивича "СЭ".
Сербский специалист Владимир Ивич был назначен главным тренером "Краснодара" в начале января текущего года. Краснодарский клуб заключил с ним контракт сроком до 31 декабря 2024 года. В турнирной таблице текущего сезона Российской премьер-лиги "Краснодар" располагается на восьмой строчке.
В первой части чемпионата России краснодарской командой руководил Александр Сторожук, до этого работавший в "Краснодаре-2". Этой зимой Сторожук был назначен главным тренером тульского "Арсенала" после того, как Тулу покинул их прежний наставник Олег Кононов.
Ивич: в "Краснодаре" мне изначально объяснили мне, что философия клуба – атакующий футбол. Это отличный стиль
Новый главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич дал понять, что не собирается что-то менять в стиле игры команды, так как атакующий футбол – это философия клуба.
Фото: ФК "Краснодар"