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Веретенников - о гонке бомбардиров РПЛ: у Сычевого и Промеса есть сложности, совсем рядом Малком

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Экс-нападающий "Ротора" Олег Веретенников прокомментировал ситуацию в гонке бомбардиров РПЛ текущего сезона.
Фото: ФК "Оренбург"
- Сычевой и Промес продолжат выяснять отношения между собой за звание лучшего бомбардира. Но есть небольшие сложности у обоих футболистов. Промес пропускает первые сборы с основой "Спартака", а Сычевой перешел в другую команду - и вопрос, как он вольется в новую схему с новыми партнерами. Хотя в понедельник он забил красивый гол шикарным ударом со штрафного. Есть еще Малком, который совсем рядом. "Зенит" хорош в атаке. Это позволяет и ему претендовать на победу, - передает слова Веретенникова Matchtv.ru.

По итогам осенней части сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги гонку бомбардиров возглавляют два футболиста, забившие по 14 голов - атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес и нападающий Владимир Писарский (Сычевой), перешедший зимой из "Оренбурга" в "Крылья Советов". На третьем месте находится атакующий хавбек "Зенита" Малком, на счету которого 12 забитых мячей. В пятерку лучших входят также нападающий ЦСКА Федор Чалов и полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа, каждый из них забил в нынешнем чемпионате по 10 голов.


Крылья Советов Зенит Спартак Сычевой Малком Промес Веретенников
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