- Игрок сконцентрирован на выступлениях за "Сочи" и не собирается покидать команду. Тренерский штаб рассчитывает на Ангбана, - приводит комментарий Вендорффа Sport24.
26-летний ивуарийский центральный хавбек Викторьен Ангбан защищает цвета "Сочи" с лета 2021 года. В этом сезоне игрок провел всего 6 встреч за южный коллектив. В матче против "Ростова" (2:2) футболист получил тяжелую травму колена и больше не принимал участие в матчах. Авторитетный аналитический сайт Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Ангбана, чей контракт с "барсами" истекает летом 2023 года, в 2,5 млн евро.
"Сочи" после 17 туров находится на 9 месте в таблице РПЛ. Команда вступит во вторую часть сезона с новым наставником - Курбаном Бердыевым, который возглавил клуб в декабре 2022 года.
Агент: Ангбан не собирается уходить из "Сочи"
Агент футболиста из Кот-д'Ивуара Викторьена Ангбана Дитмар Вендорфф высказался по поводу будущего игрока в "Сочи".
Фото: "Чемпионат"