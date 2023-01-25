– Конкретики по вопросу выкупа Оганесяна пока нет, "Оренбург" выразил желание и интерес выкупить Степана, но предметных обсуждений не было, – приводит слова Маньякова "Матч ТВ".
Фланговый полузащитник Степан Оганесян в текущем сезоне выступает за футбольный клуб "Оренбург" на правах аренды из московского "Спартака" до 30 июня 2023 года. Степан является воспитанником егорьевского "Мастер?Сатурна", во вторую команду красно-белых он перешел в феврале 2019 года.
Летом 2022 года был переведен из закрывшейся команды "Спартак-2" в главную команду и почти сразу отправился в аренду. В текущем сезоне Российской премьер-лиги и Кубка России Оганесян провел за "Оренбург" 15 матчей, забил один мяч, отдал одну голевую передачу.
Представитель Оганесяна: "Оренбург" выразил желание и интерес выкупить Степана у "Спартака"
"Оренбург" намерен выкупить у "Спартака" полузащитника Степана Оганесяна. Об этом сообщил представитель футболиста Александр Маньяков.
Фото: Global Look Press