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Агент Сутормина: мы не ищем Алексею новый клуб. Он готов бороться за место в стартовом составе "Зенита"

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Агент универсального футболиста "Зенита" Алексея Сутормина Александр Клюев высказался по поводу будущего россиянина в клубе.
Фото: ФК "Зенит"
- Алексей не просто готов, он всегда готов бороться за места в стартовом составе, что он и продолжает делать сейчас. Мы не ищем Алексею новый клуб, - приводит комментарий Клюева Metaratings.

29-летний российский универсал Алексей Сутормин перебрался в "Зенит" летом 2019 года. С коллективом из Санкт-Петербурга игрок выиграл 7 трофеев. В текущем сезоне россиянин является игроком запаса и провел за 12 матчей всего 644 минуты игрового времени. Сутормин стабильно выходил в стартовом составе "Зенита" на позиции крайнего защитника, но после восстановления от травмы Вячеслава Караваева перестал попадать в состав. Контракт между Суторминым и "Зенитом" действителен до лета 2025 года. Ранее различные источники писали, что 3-х кратным чемпионом России интересуются "Ростов", "Динамо" и ЦСКА.

Сейчас Сутормин вместе с "Зенитом" готовится к возобновлению второй части сезона в РПЛ в Катаре. Свой первый официальный матч петербуржцы проведут против ульяновской "Волги".


Сутормин Зенит
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