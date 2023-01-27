- Я удивился его кандидатуре. В интернете постоянно смотришь, кто может возглавить "Сочи" или что тренер может поменяться. Его кандидатуры ни разу не было. Он появился сразу, и все моментально захотели, чтобы он стал тренером. С кем ни разговаривал - ни одного отрицательного и негативного отзыва о нём не было. Я с ним ранее не виделся, ни разу не работал. Каким я его представлял, такой он и есть. Для него главное - дисциплина и концентрация, - передает слова Макарчука Matchtv.ru.
В декабре 2022 года телеграм-канал "Сочи" официально объявил о назначении на пост главного тренера команды 70-летнего туркменского специалиста Курбана Бердыева, осеннюю часть сезона "барсы" прошли под управлением Вадима Гаранина и Александра Точилина. Ранее Бердыев дважды приводил к чемпионскому званию и один раз к победе в Кубке России казанский "Рубин" и к серебряным медалям чемпионата "Ростов", а также успешно выступал с этими клубами в Лиге чемпионов. С июня 2019 года до назначения в "Сочи" Бердыев не работал в РПЛ, тренируя алматинский "Кайрат" и иранский "Трактор".
Макарчук: удивился кандидатуре Бердыева, он появился в "Сочи" сразу
Полузащитник "Сочи" Артем Макарчук высказался о назначении главным тренером команды 70-летнего экс-наставника "Рубина" и "Ростова" Курбана Бердыева.
Фото: ТАСС