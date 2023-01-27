– У меня нет желания вернуть какого-то тренера в Российскую Премьер-Лигу – каждый уже оставил свой след. Но интересно было бы сейчас посмотреть на Черчесова. Определенное время назад он тренировал "Спартак", я был еще тогда в команде. С тех пор он либо в сборной, либо в европейских клубах", – приводит слова Шишкина "Чемпионат".
В настоящее время Станислав Черчесов является главным тренером будапештского "Ференцвароша". В текущем сезоне команда под руководством 59-летнего российского специалиста уже пробилась в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, заняв 1-е место в группе H и опередив "Монако", "Трабзонспор" и "Црвену Звезду". В чемпионате Венгрии "Ференцварош" уверенно лидирует, набрав 37 очков в 15 матчах.
Шишкин: мне интересно было бы сейчас посмотреть на Черчесова в РПЛ
Экс-защитник московских "Локомотива" и "Спартака" Роман Шишкин признался, что ему было бы интересно наблюдать за работой бывшего тренера национальной сборной России Станислава Черчесова в РПЛ.
Фото: ФК "Ференцварош"