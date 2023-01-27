По данным СМИ, 43-летний российский арбитр из Москвы Сергей Карасев не получил вызов на сбор арбитров УЕФА, который состоится в Италии в ближайшие дни. Также свой сбор проведут судьи, которые недавно попали в список арбитров ФИФА, по данным источника, российские судьи Павел Шадыханов и Артем Любимов также не примут участия в этом сборе.
Сергей Карасев в этом сезоне отсудил 11 встречи - 10 в РПЛ и 1 в Кубке России. Арбитр показал 41 желтую и 2 красные карточки, также россиянин назначил 5 пенальти. Москвич известен тем, что работал на топовых европейских матчах, в частности, на 1/8 финала Евро-2021 Нидерланды – Чехия (0:2) и на решающем матче за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Вильярреалом" (1:1, 6-5 пен.)
Источник: "СЭ"
"СЭ": Карасев не вызван на сбор судей УЕФА
Российский арбитр Сергей Карасев не будет участвовать в сборе судей УЕФА.
Фото: Global Look Press