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Чемпионат Испании. Примера

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Вальядолид
0 - 0 0 0
Валенсия1 тайм
Осасуна
18:15
АтлетикоНе начат
П1 3.9X 3.2П2 2.13
Сельта
20:30
АтлетикНе начат
П1 3X 3П2 2.65
Реал Мадрид
23:00
Реал СосьедадНе начат
П1 1.75X 3.8П2 4.8

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Милан
2 - 5 2 5
Сассуоло2 тайм
Ювентус
17:00
МонцаНе начат
П1 1.63X 3.9П2 5.6
Лацио
20:00
ФиорентинаНе начат
П1 2.23X 3.25П2 3.5
Наполи
22:45
РомаНе начат
П1 1.89X 3.65П2 4.6

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шальке
17:30
КельнНе начат
П1 3.65X 3.7П2 2.02
Байер
19:30
Боруссия ДНе начат
П1 2.55X 3.75П2 2.6

Чемпионат Франции. Лига 1

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Ницца
1 - 0 1 0
Лилль2 тайм
П1 1.38X 3.9П2 14.5
Клермон
17:00
НантНе начат
П1 2.41X 3.1П2 3.2
Страсбург
17:00
ТулузаНе начат
П1 2.43X 3.45П2 2.9
Брест
17:00
АнжеНе начат
П1 2.18X 3.25П2 3.5
Осер
17:00
МонпельеНе начат
П1 2.35X 3.3П2 3.1
Аяччо
19:05
ЛионНе начат
П1 4.8X 3.65П2 1.8
ПСЖ
22:45
РеймсНе начат
П1 1.26X 6.6П2 11

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Локомотив
0 - 0 0 0
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Сарвели – о 0:7 от "Зенита": было очень больно. Это уже хоккей, а не футбол

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Российский нападающий "Сочи" прокомментировал разгромное поражение от "Зенита" (0:7).
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Бывают такие матчи, когда тебе невезет, а твой соперник очень силен и забивает все, что имеет. Это было очень больно, обидно. Это поражение я запомню на всю жизнь. Надеюсь, такого в моей жизни больше не случится, потому что это уже хоккей, а не футбол, - приводит комментарий Сарвели "РБ Спорт".

"Зенит" и "Сочи" встречались в Санкт-Петербурге в рамках 14 тура РПЛ. Команда по руководством Вадима Гаранина пропустила семь безответных мячей. У петербуржцев дублем отметились Иван Сергеев и Малком, а также в разгроме поучаствовали Густаво Мантуан, Вендел и Барриос. 25-летний россиянин Владислав Сарвели, выступающий на позиции центрального нападающего, остался в запасе и вышел на поле только 62-й минуте при счете 0:5. Ранее Зенит также разгромно обыграл "Локомотив" (5:0) и "Оренбург" (8:0).

"Зенит" и "Сочи" разделяют 17 очков. Коллектив из Санкт-Петербурга с 42 баллами располагается на 1-й строчке в таблице РПЛ, а "барсы" набрали 25 очков и занимают 9 место.


Сарвели Сочи Зенит
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