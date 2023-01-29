- Бывают такие матчи, когда тебе невезет, а твой соперник очень силен и забивает все, что имеет. Это было очень больно, обидно. Это поражение я запомню на всю жизнь. Надеюсь, такого в моей жизни больше не случится, потому что это уже хоккей, а не футбол, - приводит комментарий Сарвели "РБ Спорт".
"Зенит" и "Сочи" встречались в Санкт-Петербурге в рамках 14 тура РПЛ. Команда по руководством Вадима Гаранина пропустила семь безответных мячей. У петербуржцев дублем отметились Иван Сергеев и Малком, а также в разгроме поучаствовали Густаво Мантуан, Вендел и Барриос. 25-летний россиянин Владислав Сарвели, выступающий на позиции центрального нападающего, остался в запасе и вышел на поле только 62-й минуте при счете 0:5. Ранее Зенит также разгромно обыграл "Локомотив" (5:0) и "Оренбург" (8:0).
"Зенит" и "Сочи" разделяют 17 очков. Коллектив из Санкт-Петербурга с 42 баллами располагается на 1-й строчке в таблице РПЛ, а "барсы" набрали 25 очков и занимают 9 место.
Сарвели – о 0:7 от "Зенита": было очень больно. Это уже хоккей, а не футбол
Российский нападающий "Сочи" прокомментировал разгромное поражение от "Зенита" (0:7).
Фото: ПФК "Крылья Советов"