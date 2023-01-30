Об этом сообщает "РБ Спорт". По сведениям источника, генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев 29 января беседовал на эту тему с руководством "Пари Сен-Жермен". Отмечается, что действующие чемпионы Франции активно заинтересованы в завершении сделки.
Источник добавляет, что во время беседы с президентом "ПСЖ" Нассером Аль-Хелаифи глава "Зенита" выставил условие, что российская сторона готова рассматривать только полноценный трансфер Малкома не менее чем за 40 миллионов евро. Кроме того, чемпион России планирует включить в контракт пункт о получении процента в случае последующей продажи 25-летнего бразильца. Известно, что французский клуб взял время на размышления, а официального предложения в питерский клуб не поступало.
Малком перешел в "Зенит" из испанской "Барселоны" летом 2019 года за 40 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость бразильского нападающего в 24 миллиона евро. В общей сложности он принял участие в 98 матчах за российскую команду, записав на свой счет 31 гол и отдав 22 результативные передачи.
"РБ": "Зенит" готов продать Малкома не менее чем за 40 млн евро, "ПСЖ" контактировал с руководством "Зенита"
Санкт-петербургский "Зенит" готов расстаться с бразильским нападающим Малкомом не менее чем за 40 миллионов евро.
Фото: ФК "Зенит"