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"РБ": "Зенит" готов продать Малкома не менее чем за 40 млн евро, "ПСЖ" контактировал с руководством "Зенита"

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Санкт-петербургский "Зенит" готов расстаться с бразильским нападающим Малкомом не менее чем за 40 миллионов евро.
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщает "РБ Спорт". По сведениям источника, генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев 29 января беседовал на эту тему с руководством "Пари Сен-Жермен". Отмечается, что действующие чемпионы Франции активно заинтересованы в завершении сделки.

Источник добавляет, что во время беседы с президентом "ПСЖ" Нассером Аль-Хелаифи глава "Зенита" выставил условие, что российская сторона готова рассматривать только полноценный трансфер Малкома не менее чем за 40 миллионов евро. Кроме того, чемпион России планирует включить в контракт пункт о получении процента в случае последующей продажи 25-летнего бразильца. Известно, что французский клуб взял время на размышления, а официального предложения в питерский клуб не поступало.

Малком перешел в "Зенит" из испанской "Барселоны" летом 2019 года за 40 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость бразильского нападающего в 24 миллиона евро. В общей сложности он принял участие в 98 матчах за российскую команду, записав на свой счет 31 гол и отдав 22 результативные передачи.


Зенит ПСЖ Лига 1 Малком
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