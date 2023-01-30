38-летний российский специалист назначен на должность наставника "железнодорожников" в ноябре.
– Мы ввели определенный дисциплинарный регламент, в нем много пунктов. Он (штраф за мат) в нем тоже присутствует. Что касается рабочего подсказа, то ничего не запрещаем, если ситуация этого требует. Но команда должна друг друга поддерживать. В случае ошибки ты должен доработать за партнера, помочь ему, только тогда это может назваться командой. Если ты видишь, что тот или иной игрок не дорабатывает, не вступает в единоборство, уклоняется от борьбы, тогда может быть определенным вид, скажем так, индивидуального разговора, – приводит слова Галактионова "Матч ТВ".
Под руководством Михаила Галактионова "Локомотив" в январе проводит свой первый тренировочный сбор. Место проведения – Объединенные Арабские Эмираты.
На зимнюю паузу "железнодорожники" ушли в ранге 14-й команды таблицы Российской Премьер-Лиги. По итогам 17-ти туров чемпионата страны "Локомотив" набрал 13 очков и находится в зоне стыковых матчей за право сохранить прописку в элитном дивизионе.
Галактионов ввел штраф за мат в "Локомотиве"
Новый главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал, что ввел в команде особый дисциплинарный регламент, предусматривающий штраф за ненормативную лексику.
Фото: Пресс-служба РФС