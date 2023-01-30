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Романцев – о Дзюбе и Глушакове в "Пари НН": где вы встречали талантливых людей с простым характером? Мне не попадались

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Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев рассказал, что думает о будущем полузащитника Дениса Глушакова и форварда Артема Дзюбы в контексте их возможного перехода в "Пари НН".
Фото: РПЛ
– "Пари НН" не спешит подписывать с ними контракт из-за их характера? А где вы встречали талантливых людей с простым характером? Мне что-то такие не попадались. А Денис с Артемом по натуре лидеры. Дзюбу я знаю поменьше, чем Глушакова. Но то, что они оба станут заводилами в новой команде, сомнений не вызывает. И гарантия этого – тот самый непростой характер, который в самых непростых ситуациях позволял им выстоять и не сломаться. Да, им уже за 30, но оба – профессионалы, знающие, как держать игровой тонус, – цитирует Романцева "СЭ".

Напомним, что российский центральный полузащитник Денис Глушаков прямо сейчас находится в расположении нижегородского футбольного клуба "Пари НН" на зимних тренировочных сборах. Сейчас нижегородцы готовятся к возобновлению сезона под руководством нового главного тренера Артема Горлова.

Вчера "Пари НН" встречался в товарищеском матче с "Локомотивом" из Пловдива. Команды завершили игру вничью, со счетом 1:1. Денис Глушаков отметился результативной передачей на Тимура Сулейманова. 34-летний центральный нападающий и свободный агент Артем Дзюба, согласно сведениям из некоторых источников, все еще не теряет шансов перейти в "Пари НН" этой зимой. Дзюба находится без команды с начала ноября 2022 года, когда он расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор".


Романцев Дзюба Глушаков Пари НН
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