"Футбол — это не политика. Я понимаю точку зрения ФИФА и УЕФА, но справедливо ли это? Не мне судить", - цитирует Магнуссона "Чемпионат".
Напомним, в феврале прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций. В связи с этим сборная России не сыграет в отборе к Евро-2024, а российские клубы пропускают текущий розыгрыш еврокубков.
Хердур Магнуссон выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 годы. На его счету 93 матча в составе "армейцев", в которых он забил пять мячей и отметился одной результативной передачей.
Магнуссон - об отстранении России: футбол - это не политика. Понимаю ФИФА и УЕФА, но справедливо ли это?
Бывший защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал отстранение России от международного футбола.
Фото: ПФК ЦСКА