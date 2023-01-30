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Магнуссон - об отстранении России: футбол - это не политика. Понимаю ФИФА и УЕФА, но справедливо ли это?

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Бывший защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал отстранение России от международного футбола.
Фото: ПФК ЦСКА
"Футбол — это не политика. Я понимаю точку зрения ФИФА и УЕФА, но справедливо ли это? Не мне судить", - цитирует Магнуссона "Чемпионат".

Напомним, в феврале прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций. В связи с этим сборная России не сыграет в отборе к Евро-2024, а российские клубы пропускают текущий розыгрыш еврокубков.

Хердур Магнуссон выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 годы. На его счету 93 матча в составе "армейцев", в которых он забил пять мячей и отметился одной результативной передачей.


Магнуссон ФИФА УЕФА
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