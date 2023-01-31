- От ухода Малкома "Зенит" точно не потеряет - только приобретет. Судя по сообщениям в прессе, 40 миллионов евро. Но если серьезно, то на самом деле это так. Во-первых, на этой позиции есть еще футболисты. Во-вторых, возможно, на ней появятся другие игроки, которых клуб не так давно купил. Тот же Бакаев, например. Мостовой сможет больше играть. Так что ничего страшного не произойдет. Тем более, "Зенит" идет на первом месте, рядом нет никаких конкурентов. Я не считаю, что Малком сейчас ключевая фигура. Была бы у "Зенита" Лига чемпионов или Лига Европы - тогда да, можно было бы думать. А в чемпионате России клуб ничего не потеряет, - передает слова Угарова "РБ Спорт".
Ранее появилась информация о возможном переходе 25-летнегно бразильского атакующего полузащитника "Зенита" Малкома во французский "Пари Сен-Жермен". По информации СМИ, руководство парижан хотело бы подписать игрока, не прибегая к приостановке им контракта в одностороннем порядке согласно разрешению ФИФА для легионеров Российской премьер-лиги, на данный момент стороны не пришли к соглашению об условиях трансфера. Трансферное окно во Франции закрывается сегодня, 31 января.
В текущем сезоне Малком забил 15 голов и отдал 7 результативных передач в 23 матчах за "Зенит", и с 12 забитыми голами входит в топ-3 лучших бомбардиров РПЛ. В турнирной таблице чемпионата России петербуржцы лидируют, набрав 42 очка в 17 матчах, их преследуют московский "Спартак" (36 очков) и "Ростов" (35 очков). При этом сине-бело-голубые не выступают в еврокубках из-за незаконного решения руководства УЕФА, которое в конце февраля 2022 года отстранило все российские клубы и сборные от международных турниров под своей эгидой.
Угаров: "Зенит" от ухода Малкома ничего не теряет. Он не ключевая фигура, в РПЛ рядом нет никаких конкурентов
Экс-полузащитник "Зенита" Денис Угаров высказался о перспективах клуба в случае продажи в "Пари Сен-Жермен" бразильского вингера Малкома.
Фото: ФК "Зенит"