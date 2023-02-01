Под руководством 33-летнего испанского специалиста, который возглавил красно-белых в июне прошлого года, московский клуб идет вторым в чемпионате России, отставая от лидирующего "Зенита" на 6 очков за 13 туров до окончания турнира.
По итогам 19 туров чемпионата Испании "Севилья" занимает текущее 13-е место в таблице Ла Лиги, набрав 21 очко. Команду возглавляет аргентинец Хорхе Сампаоли, который осенью сменил на посту главного тренера Хулена Лопетеги.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Севилья" интересовалась Абаскалем
Испанская "Севилья" проявляла интерес к главному тренеру "Спартака» Гильермо Абаскалю.
Фото: Globall Look Press