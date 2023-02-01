- Здорово, если зенитовцы Малком и Клаудиньо получат российское гражданство. Если они тоже будут играть за сборную, это только плюс для команды, - приводит мнение Жоазиньо "Матч ТВ".
25-летний бразилец Малком и его 26-летний соотечественник Клаудиньо собираются получать паспорт гражданина Российской Федерации. Отметим, что зенитовцы являются олимпийскими чемпионами в составе Бразилии на играх в Токио-2021. Также бразильцы вызывались с свою сборную в сентябре 2021 года. Малком выступает за "Зенит" с 2019 года, Клаудиньо присоединился к коллективу из Санкт-Петербурга летом 2021 года. Оба футболиста незаменимые игроки стартового состава петербуржцев. Вингер набрал 22 балла результативности по системе гол плюс пас в 23 играх за "Зенит", а атакующий хавбек за 19 встреч набрал 11 баллов.
Бразильские футболисты вместе с "Зенитом" после первой части сезона уверенно лидирует в чемпионате России. Петербуржская команда набрала 42 очка по итогам 17 проведенных туров и опережает, идущий на 2-м месте "Спартак", на 6 очков.
Жоазиньо: здорово, если Малком и Клаудиньо получат российское гражданство. Это может стать плюсом для сборной России
Бразильский полузащитник "Сочи", имеющий российское гражданство, Жоазиньо высказался по поводу возможного получения российского паспорта Малкомом и Клаудиньо.
Фото: "Чемпионат"