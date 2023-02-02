Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Мадрид
23:00
ВаленсияНе начат
П1 1.38X 5.6П2 8.6

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
19:30
СпартакНе начат
П1 3.7X 3.7П2 2
Реклама лига ставок Сделать ставку

Карпин: Эмери, в отличие от Лаудрупа, полностью отдавался работе. У датчанина отсутствие отдачи выражалось во всем

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший гендиректор и главный тренер "Спартака" Валерий Карпин сравнил экс-наставников красно-белых Унаи Эмери и Микаэля Лаудрупа.
Фото: "СЭ"
– Эмери, в отличие от Лаудрупа, полностью отдавался работе. А у датчанина отсутствие отдачи выражалось во всем. Журналист готовится к интервью? Готовится. Тренер должен готовиться к тренировке? Должен! Лаудруп же выходит и говорит: "Ну что, сегодня разомнемся, в "квадрат" поиграем и в футбольчик...". Это разве подготовка, – приводит слова Карпина "СЭ".

Напомним, что Валерий Карпин, сейчас возглавляющий "Ростов" и сборную России по футболу, работал в системе московского "Спартака" в период с 2008 по 2014 год. Сначала в роли генерального директора, а затем и главного тренера.

Датский специалист Микаэль Лаудруп возглавлял "Спартак" с сентября 2008 года по апрель 2009 года. Провел во главе московского клуба всего 21 матч. После этого работал в "Мальорке", "Суонси", "Лехвии" и "Аль-Райяне".

Унаи Эмери тренировал "Спартак" с июля по ноябрь 2012 года. Испанский специалист провел во главе московской команды 26 матчей. После этого работал с "Севильей", "ПСЖ", "Арсеналом", "Вильярреалом", сейчас тренирует "Астон Виллу".


Карпин Лаудруп Эмери
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Le Parisien: Варан решил завершить карьеру в сборной Франции в 29 лет
Шишкин: немного не понял, почему "Уфа", но Павлюченко любой команде может помочь
Салихова: единственное, в чем Карпин может обвинять Федуна, – в том, что он всегда отказывался покупать игры и судей 2
L’Equipe: "ПСЖ" хотел подписать Малкома бесплатно через правило о приостановке контракта 5
Ловчев: чем дольше Дзюба ищет клуб, тем меньше будут предлагать 1
Талалаев: Смольников ушел из "Торпедо", понимая сложность задач, вероятность вылета. Его красивой карьере это ни к чему 2
Салихова: Эмери, Тедеско и Ваноли подтверждают, что к Федуну у них нет претензий. Только слова благодарности
"Зенит" оспорил решение РФС по дисквалификации Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао в Кубке России 10
Тарханов: для "Уфы" Павлюченко – это топ-трансфер! Он точно поможет команде в Кубке России 1
Салихова: Карпин был как прокладка между Эмери и Леонидом Арнольдовичем. Его неблагодарность поражает 4
Чиновник Никимбаев: говорят, есть лазейка, чтобы РФС быстрее вышел из УЕФА и попал в азиатский отбор ЧМ-2026 2
Карпин: Эмери, в отличие от Лаудрупа, полностью отдавался работе. У датчанина отсутствие отдачи выражалось во всем
41-летний Павлюченко присутствует на тренировке "Уфы". Есть вероятность, что он подпишет контракт с этим клубом 2
Карпин – о периоде работы в "Спартаке": у Федуна за какие-то два часа все могло измениться. Это происходило постоянно 2
Червиченко: "Спартак" стал тихим, спокойным, без феерических взрывов. Смена руководства в клубе очень ощутима эксклюзив