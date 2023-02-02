– Эмери, в отличие от Лаудрупа, полностью отдавался работе. А у датчанина отсутствие отдачи выражалось во всем. Журналист готовится к интервью? Готовится. Тренер должен готовиться к тренировке? Должен! Лаудруп же выходит и говорит: "Ну что, сегодня разомнемся, в "квадрат" поиграем и в футбольчик...". Это разве подготовка, – приводит слова Карпина "СЭ".
Напомним, что Валерий Карпин, сейчас возглавляющий "Ростов" и сборную России по футболу, работал в системе московского "Спартака" в период с 2008 по 2014 год. Сначала в роли генерального директора, а затем и главного тренера.
Датский специалист Микаэль Лаудруп возглавлял "Спартак" с сентября 2008 года по апрель 2009 года. Провел во главе московского клуба всего 21 матч. После этого работал в "Мальорке", "Суонси", "Лехвии" и "Аль-Райяне".
Унаи Эмери тренировал "Спартак" с июля по ноябрь 2012 года. Испанский специалист провел во главе московской команды 26 матчей. После этого работал с "Севильей", "ПСЖ", "Арсеналом", "Вильярреалом", сейчас тренирует "Астон Виллу".
Карпин: Эмери, в отличие от Лаудрупа, полностью отдавался работе. У датчанина отсутствие отдачи выражалось во всем
Бывший гендиректор и главный тренер "Спартака" Валерий Карпин сравнил экс-наставников красно-белых Унаи Эмери и Микаэля Лаудрупа.
Фото: "СЭ"