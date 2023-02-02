- Пока контракт Гогуа не подписывал. Не могу сказать на какой стадии сейчас подписание контракта. Седрик находится на просмотре, идет диалог с клубом. Пока это вся доступная информация, - приводит комментарий Селюка Sport24.
28-летний ивуариец Седрик Гогуа, выступающий на позиции центрального защитника, известен в России по выступлениям за "Тамбов", ЦСКА и "Ротор". Всего на счету защитник из Кот-д'Ивуара 31 встреча в рамках РПЛ, в которых Седрик смог трижды отличиться. С марта 2022 года игрок пребывает без команды. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость экс-защитника армейцев в 250 тысяч евро. За свою карьеру Гогуа провел 109 игр. В активе ивуарийского футболиста 7 мячей и 2 ассистентских действия.
"Химки", которым руководит Спартак Гогниев, после 17 проведенных встреч в рамках РПЛ набрали 12 очков. Благодаря этому результату подмосковный коллектив располагается на 15-й строчке, отставая, от зоны стыковых матчей, на 1 балл.
Селюк: Гогуа находится на просмотре в "Химках" и пока не подписывал контракт с клубом
Агент ивуарийского защитника Седрика Гогуа Дмитрий Селюк высказался по поводу будущего игрока в "Химках".
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