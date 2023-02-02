- Карпин — хороший тренер с волевым характером. Желаю ему побеждать во всем. Пусть будет как можно больше футбольной удачи! – приводит мнение Семина "РБ Спорт".
Российский специалист Валерий Карпин с марта 2022 года руководит "Ростовом". В текущем сезоне южане после 17 проведенных туров заработали 35 очков и по итогам первой половины сезона располагаются на 3-м месте, отставая от, идущего на 1-й строчке "Зенита", на 7 баллов. Также Валерий является наставником сборной России. В 2022 году национальная команда провела три товарищеских поединка. В сентябре был обыгран Кыргызстан (2:1), а в ноябре команда Карпина дважды сыграла вничью с одинаковым счетом 0-0. В соперниках были Таджикистан и Узбекистан.
Семин: Карпин — хороший тренер с волевым характером
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался по поводу главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"