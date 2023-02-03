– Конечно, мы все переживаем. Надеемся, что Промес скоро вернется к команде. И игроки, и тренерский штаб на связи с Квинси. Конечно, и он скучает, и мы. Нам его не хватает как лидера, и его шуток, в том числе, – цитирует Зобнина Sport24.
Напомним, что Промес не поехал на сборы "Спартака" из-за риска быть депортированным в Нидерланды для отбывания тюремного срока. Квинси остался в России и готовится к возобновлению сезона в Российской премьер-лиге и Кубке России индивидуально.
Первую часть текущего сезона нидерландский фланговый полузащитник провел продуктивно и результативности. В РПЛ Квинси Промес провел 16 матчей, забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач, в Кубке России, на его групповой стадии – все шесть матчей, три гола и одна результативная передача. Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года, игры плей-офф Кубка России пройдут 22 и 27 февраля. Красно-белые встретятся с "Локомотивом". Контракт Промеса со "Спартаком" на данный момент рассчитан до 30 июня 2024 года.
Зобнин: все в "Спартаке" переживают из-за Промеса. Нам его не хватает как лидера
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин прокомментировал отсутствие Квинси Промеса на зимних тренировочных сборах команды в ОАЭ.
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