Напомним, ранее Александр Кокорин заявил в интервью, что отсидеть в тюрьме должен каждый мужчина, "чтобы прочувствовать этот опыт".
"Это совсем неправильный подход. Каждый нормальный мужчина должен отслужить в армии. Это будет намного важнее опыт, чем отсидеть в тюрьме. Я никому не желаю сидеть в тюрьме", - сказал Бут в эфире "Матч ТВ".
В 2018 году Кокорин попал под заключение из-за двух драк, которые их компания (вместе с Кокориным был и другой российский футболист - Павел Мамаев) устроила в центре Москвы, когда игроки отмечали 10 лет дружбы. В итоге Кокорин и Мамаев провели за решеткой около года. После выхода из тюрьмы Кокорин выступал за "Сочи", "Спартак", "Фиорентину" и кипрский "Арис", где играет сейчас.
Бут - о словах Кокорина: каждый нормальный мужчина должен отслужить в армии. Этот опыт намного важнее, чем тюремный
Российский предприниматель Виктор Бут, который провел 10 лет в американской тюрьме, ответил на слова Александра Кокорина.
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