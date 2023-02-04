- Смена гражданства на грузинское? Эта тема и не начиналась. Теоретически я и сейчас могу сменить спортивное гражданство, но ничего для этого не делаю. Сейчас не собираюсь менять гражданство. Планирую бороться за место в составе сборной России, - приводит комментарий Мелкадзе "Чемпионат".
25-летний российский форвард Георгий Мелкадзе защищает цвета "Сочи" с января 2022 года. В текущем воспитанник Спартака принял участие 18 матчах за сочинский коллектив -14 в РПЛ и 4 в Кубке России. В активе Георгия 5 голов и 2 ассистентских действия. Контракт Мелкадзе с "барсами" рассчитан до конца июня 2024 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость в 1 млн евро. Ранее другой российский футболист Александр Зуев принял решение играть за сборную Казахстана.
Ранее Мелкадзе выступал за молодежную сборную России.
Мелкадзе: не собираюсь получать грузинское гражданство. Буду бороться за место в составе сборной России
Российский футболист "Сочи" Георгий Мелкадзе высказался по поводу возможной смены спортивного гражданства.
Фото: "Чемпионат"