- "Сочи" — возрастная команда. Пока тяжело даётся подготовка, если честно. Уже не так легко восстанавливаемся после нагрузок. Процентов на 60–65, наверное, готовы. Но впереди ещё много работы, - приводит слова Юсупова "Чемпионат".
33-летний россиянин Артур Юсупов, выступающий на позиции центрального хавбека, защищает цвета "Сочи" с осени 2020 года. В текущем сезоне воспитанник "Динамо" провел 18 матчей за барсов – 14 в РПЛ и 4 в Кубке России. В активе экс-игрока "Зенита" 2 гола и 1 ассист.
"Сочи" ушел на перерыв после первой половины сезона РПЛ на 9 месте. Южный коллектив набрал 25 очков после 17 сыгранных туров. Российское первенство возобновится для команды матчем против ЦСКА. В сезоне 2021/2022 сочинцы завоевали серебряные медали турнира. По данным аналитического портала Transfermarkt средний возраст игроков "Сочи" составляет 27, 6 лет.
Юсупов: "Сочи" - возрастная команда. Пока тяжело даётся подготовка
Российский футболист "Сочи" Артур Юсупов поделился мнением о подготовке ко второй части сезона.
Фото: РПЛ