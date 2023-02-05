"Дмитрий тоже высказывает свое мнение, ему хочется попробовать себя в другом чемпионате. Давать советы "Локомотиву" я не могу. Но если предложение устроит и клуб, и игрока, то надо уезжать", - цитирует Писарева [leech=http://]"Матч ТВ"[/leech].
Напомним, ранее "Бешикташ" сделал официальный запрос в "Локомотив" по переходу Дмитрия Баринова. Сообщалось, что сначала турецкая команда предложила за россиянина около 4 млн евро, но руководство красно-зеленых не было удовлетворено этим предложением. После этого представители "Бешикташа" заявляли, что переговоры завершились неудачей.
Писарев: Баринову надо уезжать в "Бешикташ"
Член тренерского штаба сборной России Николай Писарев прокомментировал возможный переход Дмитрия Баринова из "Локомотива" в "Бешикташ".
Фото: ТАСС