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Каррера: что должно произойти, чтобы "Зенит" не стал чемпионом? Я без понятия, у меня ноль идей

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Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера высказался по поводу чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- Что должно произойти, чтобы "Зенит" не стал чемпионом? Я без понятия, у меня ноль идей... Если "Зенит" продолжить играть в футбол, который демонстрирует сегодня, их догнать будет максимально сложно — не уверен, что кто-то в принципе сможет остановить их, - приводит мнение Карреры "РБ Спорт".

"Зенит" является действующим чемпионом России. С 2018 года команда выиграла 4 чемпионата России подряд. Петербуржцы выигрывали золотые медали досрочно с большим отрывом. В этом сезоне "Зенит" также уверенно идет к своему очередному титула. После 17 туров коллектив из Санкт-Петербурга располагается на 1 месте с отрывом в 6 очков от ближайшего преследователя - московского "Спартака", который за такое же количество матчей набрал 36 баллов. За первую половину сезона команда Сергея Семака проиграла лишь однажды - в 16 туре "Ахмату" (1:2). По итогам 17 туров "Зенит" больше всех забил (47) и меньше всех пропустил (7).


Каррера Спартак Зенит
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