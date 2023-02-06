"Когда прочитал об уходе Федуна из "Спартака", конечно, был сюрприз. Никто не вечен. Но "Спартак" остается "Спартаком". Федун очень много делал для клуба. Думаю, тяжело найти еще такого хозяина, который так долго вкладывал деньги в команду и любил ее", — цитирует Озбилиза Sport24.
С момента прихода Леонида Федуна в "Спартак" в 2003 году, клуб по одному разу становился чемпионом России, обладателем Кубка России и Суперкубка России, шесть раз завоёвывал серебряные и один раз бронзовые медали чемпионата России по футболу и четырежды пробивался в групповой раунд Лиги чемпионов.
Напомним, 22 августа 2022 года компания "Лукойл" объявила о приобретении 100% акций "Спартака" и заявила о сложении Федуном полномочий президента, члена и председателя совета директоров клуба.
Озбилиз - об уходе Федуна из "Спартака": это стало сюрпризом. Он очень много сделал для клуба
Бывший полузащитник "Спартака" Арас Озбилиз высоко оценил вклад экс-президента московского клуба Леонида Федуна.
Фото: ТАСС