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Рианчо: "Спартаку" необходимо надеяться, что у "Зенита" наступит спад

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Экс-наставник "Спартака" Рауль Рианчо высказался о шансах московского клуба на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- Впереди еще долгий чемпионат, чтобы узнать, что может произойти. "Спартаку" важно так же хорошо начать во второй части сезона и надеяться, что у "Зенита" наступит спад, - приводит мнение Рианчо "Матч ТВ".

"Спартак" после 17 проведенных туров РПЛ отстает от, идущего на 1 месте, "Зенита" на 6 очков. После первой половины сезона российского первенства москвичи выиграли 11 матчей и трижды проиграли, набрав 36 очков. Коллектив из Санкт-Петербурга за этот же отрезок проиграл лишь однажды - "Ахмату" (1:2) и 3 раза сыграл вничью. В активе команды Сергея Семака 42 набранных балла. РПЛ возобновится в начале марта. В первом туре после рестарта турнира "Спартак" примет "Урал", а "Зенит" сыграет дома с "Пари НН". Отметим, что петербуржцы досрочно выигрывали 4 последних чемпионата России.


Рианчо Спартак Зенит
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