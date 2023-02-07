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Зарема: команда, собранная нами, с тренером, которого хейтили все, играет в спартаковский атакующий футбол

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, оценила игру красно-белых под руководством Гильермо Абаскаля.
Фото: РИА Новости
"Я вижу, что команда, собранная нами, и тренер, которого так хейтили все, кому не лень, играют в спартаковский атакующий футбол, который любят болельщики. Команда состоит как из своих воспитанников, так и из лучших российских игроков и мастеровитых легионеров", - цитирует Салихову "СЭ".

Гильермо Абаскаль возглавляет "Спартак" с лета прошлого года. Под его руководством красно-белые ушли на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. В активе москвичей 36 очков после 17 туров. Отставание от "Зенита", лидирующего в чемпионате России, составляет шесть очков.

Уже после назначения Гильермо Абаскаля стало известно, что Леонид Федун, который был владельцем "Спартака" с 2004 года, покидает клуб. Полный пакет акций команды выкупил "Лукойл".


Салихова Спартак Абаскаль
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