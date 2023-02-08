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М. Кержаков – о переходе Дзюбы в "Локомотив": для РПЛ Артем очень хороший форвард, серьезная сила

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Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков поделился мнением о переходе Артема Дзюбы в "Локомотив".
Фото: ФК "Зенит"
- Не могу сказать, что удивлен, все будет зависеть от мотивации, в какой он форме, сколько ему понадобится времени для набора кондиций. Вряд ли кто?то со мной поспорит, что для чемпионата России он очень хороший форвард, серьезная сила. Артем поможет любой команде, - высказался Кержаков в эфире программы "Межсезонье".

Сегодня "Локомотив" и российский форвард Артем Дзюбы подписали контракт до лета этого года. Теперь экс-капитан сборной России будет защищать цвета "железнодорожников". Ранее Артем и Михаил Кержаков вместе выступали за "Зенит", с которым выиграли множество трофеев. Игроки имеют в своем активе 4 чемпионских титула, 2 Кубка России и 5 Суперкубков России. Летом 2022 года Дзюба принял решение сменить команду и перебрался в "Адану Демирспор", представляющую турецкий чемпионат. За местный коллектив лучший бомбардир сборной России сыграл 5 встреч и сумел забить 1 гол. В начале ноября клуб и нападающий расторгли контракт по взаимному желанию. За 2022 год у Артема 4 забитых мяча во всех турнирах.


Кержаков М Дзюба Локомотив
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