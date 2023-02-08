- Он не любит открываться потому, что несколько раз был незаслуженно бит журналистами. Придумали маску, он обиделся, это естественные человеческие отношения. Поговори с игроками, с которыми он работал — о Бердыеве никто плохо не говорит, - приводит мнение Орлова "Матч ТВ".
70-летний российский специалист Курбан Бердыев в России работал с "Рубином" и "Ростовом". С казанским коллективом российский тренер выиграл 2 чемпионских титула, Кубок России и 2 Суперкубка России. Также россиянин добился успеха в ЛЧ, где обыграл Барселону Хосепа Гвардиолы (2:1). С южанами Курбан смог сенсационно завоевать серебряные медали чемпионата России и выйти в ЛЧ. В главном европейском клубном турнире желто-синие обыграли дома "Баварию" (3:2). После "Ростова" Бердыев снова работал в "Рубине", а затем в казахстанском "Кайрате" и иранском "Тракторе". В декабре 2022 году Бердыев вернулся в Россию и возглавил "Сочи".
Орлов: Бердыев не любит открываться потому, что несколько раз был незаслуженно бит журналистами
Известный комментатор и тележурналист Геннадий Орлов высказался по поводу Курбана Бердыева.
Фото: ФК "Сочи"