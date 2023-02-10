- По мне, матч с "Зенитом" в плане игры в футбол получился одним из самых легких для нас. "Зенит" может позволить себе не играть строго без мяча. Мы об этом разговаривали и выходили с мыслью о том, что мяч должен быть у нас. Все понимают, что у них очень хороший центр поля, хорошая атака, так что если мяч у них, то они будут диктовать свою игру, - приводит комментарий Глебова "СЭ".
"Зенит" принимал "Ростов" в рамках 11-го тура РПЛ на "Газпром Арене". Коллектив из Санкт-Петербурга победил со счетом 3:1. У команды Сергея Семака отличились Малком, Вендел и Далер Кузяев. У ростовчан единственный мяч на счету Николая Комличенко. После первой половины сезона российского первенства команда Валерия Карпина набрала 37 очков и отстает от, идущего на 1-й строчке, "Зенита" на 7 баллов. Ответный матч сине-бело-голубые и желто-синие проведут в рамках 23-го тура РПЛ в апреле.
Капитан "Ростова" Данил Глебов, играющий на позиции опорного хавбека, в этом сезоне принял участие в 17 встречах за южный коллектив. В активе россиянина 4 гола и 3 ассистентских действия.
Глебов: матч с "Зенитом" получился одним из самых легких
Российский футболист "Ростова" Данил Глебов высказался по поводу матча с "Зенитом" (1:3).
Фото: "СЭ"