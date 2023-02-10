Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
23:00
ЖиронаНе начат
П1 2.9X 3.2П2 2.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Милан
22:45
ТориноНе начат
П1 1.87X 3.6П2 4.8

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шальке
22:30
ВольфсбургНе начат
П1 3.7X 3.65П2 2.01

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ницца
23:00
АяччоНе начат
П1 1.62X 3.85П2 6.2

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
19:00
СочиНе начат
Реклама лига ставок Сделать ставку

Глебов: матч с "Зенитом" получился одним из самых легких

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский футболист "Ростова" Данил Глебов высказался по поводу матча с "Зенитом" (1:3).
Фото: "СЭ"
- По мне, матч с "Зенитом" в плане игры в футбол получился одним из самых легких для нас. "Зенит" может позволить себе не играть строго без мяча. Мы об этом разговаривали и выходили с мыслью о том, что мяч должен быть у нас. Все понимают, что у них очень хороший центр поля, хорошая атака, так что если мяч у них, то они будут диктовать свою игру, - приводит комментарий Глебова "СЭ".

"Зенит" принимал "Ростов" в рамках 11-го тура РПЛ на "Газпром Арене". Коллектив из Санкт-Петербурга победил со счетом 3:1. У команды Сергея Семака отличились Малком, Вендел и Далер Кузяев. У ростовчан единственный мяч на счету Николая Комличенко. После первой половины сезона российского первенства команда Валерия Карпина набрала 37 очков и отстает от, идущего на 1-й строчке, "Зенита" на 7 баллов. Ответный матч сине-бело-голубые и желто-синие проведут в рамках 23-го тура РПЛ в апреле.

Капитан "Ростова" Данил Глебов, играющий на позиции опорного хавбека, в этом сезоне принял участие в 17 встречах за южный коллектив. В активе россиянина 4 гола и 3 ассистентских действия.


Зенит Глебов Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Марков: лимит на легионеров не нужен. Должна быть конкурентоспособная среда
Глебов: матч с "Зенитом" получился одним из самых легких
Феликс: стиль Симеоне — это страдания на поле. Вы должны страдать
Васютин: кто будет капитаном "Зенита"? На данный момент у нас это Дуглас Сантос и Миша Кержаков
Наставник "Аль-Насра" Гарсия: Роналду достиг гармонии с партнерами. Игроки поняли, чего Криштиану хочет
Кириченко: "Сочи" не помешает усиление в каждую линию, мы этим занимаемся
Дюрица: уверен, Миранчук уедет из "Торино" в еще более сильную команду
"Пари НН" объявил о годовой аренде Пенчикова в "Актобе" 2
Чистяков: "Зениту" правильнее сыграть с "Волгой" на Кубок в Ульяновске. Мороз или не мороз - ничего страшного 1
Цыпченко, Коваленко и Рассказов - в основе "Крыльев Советов" на матч с молодежной командой "Спартака"
Гунько: очень понравился "Спартак" на Зимнем Кубке РПЛ, Абаскаль интересно строит игру
"Пари НН" объявил об уходе защитника Набиуллина 2
Чистяков: без Ловрена в "Зените" уже привыкли. Ренана в игре еще не видел, только читал про 40 миллионов от "Реала"
Кириченко: с точки зрения амбиций в "Сочи" всё в порядке, игроки не хотят болтаться в середине таблицы 2
Чистяков: капитана в "Зените" не выбирали. Примем решение перед стартом сезона, есть три варианта