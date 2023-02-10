- Я не ставлю такой цели. Есть цель забивать в каждом матче, но я не гонюсь и не слежу за другими. Просто смотрю на себя, за гонкой бомбардиров не слежу. Самое главное – забивать и помогать команде, - приводит слова Писарского Metaratings.
Новобранец "Крыльев Советов" Владимир Писарский (Сычевой), выступающий на позиции центрфорварда, подписал контракт с самарским коллективом в январе 2023 года. Россиянин уже успел отличиться за новый клуб, забив гол дальним ударом против "Радничков" (1:4). Писарский проводит свой дебютный сезон в РПЛ. Владимир сразу же смог стать одним из главных открытий российского первенства. Выступая за "Оренбург", форвард смог стать лучшим бомбардиром осенней части чемпионата. За 15 матчей в РПЛ новый игрок самарцев забил 14 мячей и опережает голландца Промеса по дополнительным показателям.
Писарский: не ставлю цели стать лучшим бомбардиром РПЛ
Новый форвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский высказался по поводу цели стать лучшим бомбардиром РПЛ.
Фото: ПФК " Крылья Советтов"