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Джикия - о Классене: это ключевой игрок, мы его не отпустим

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался о будущем партнера по команде Леона Классена.
Фото: ФК "Спартак"
"Хотели, чтобы кубок поднял Леон Классен, но он отказался. Не знаю, почему, просто хотели, чтобы он поднял. Мы его не отпустим. Это ключевой игрок. Хотели дать молодому поднять трофей, чтобы он ощутил это", - приводит слова Джикии "РИА Новости".

Напомним, Леон Классен выступает за "Спартак" с января прошлого года. С того момента крайний защитник провел за красно-белых 15 матчей, в которых не отмечался результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Классена в 600 тысяч евро.

Ранее Metaratings сообщал, что "Спартак" рассматривает вариант с арендой Леона Классена в зимнее трансферное окно.


Спартак Джикия Классен
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