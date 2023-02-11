- Сейчас мы просматриваем рынок, но вряд ли мы найдем кого-то еще этой зимой. Можно сказать, что "Оренбург" завершил трансферную кампанию, - приводит комментарий Еремякина "СЭ".
В 2023 России сроки зимнего дозаявочного окна составляют с 25 января по 22 февраля. "Оренбурга" сумел приобрести аргентинца Матиаса Переса, играющего на позиции центрального защитника. Это 4-й гражданин Аргентины в составе оренбургского коллектива. Также клуб договорился с "Зенитом" о выкупе российского защитника Данилы Хотулева. Еще ряды команды пополнил 31-летний российский центрфорвард Владимир Обухов, который отбыл дисквалификацию из-за допинга. При этом клуб потерял своего лучшего бомбардира Владимира Сычевого, который сейчас выступает под фамилией Писарский, перебравшегося в "Крылья Советов".
Президент "Оренбурга": мы завершили трансферную кампанию
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин заявил, что клуб больше не будет приобретать футболистов этой зимой.
Фото: ФК "Оренбург"