- Где я его вижу? В Англии, Испании, в топ-команде, в любой команде, которая всегда борется за чемпионство и играет в Лиге чемпионов, - приводит мнение Ахметова пресс-служба РПЛ.
Вчера "Монако" обыграл лидера французской Лиги 1 "ПСЖ" (3:1). Один из голов на счету россиянина Александра Головина. Таким образом в текущем сезоне экс-игрок ЦСКА забил уже 5 мячей и отдал 7 ассистентских действия в различных турнирах за монегасков. Это уже 5-й сезона за "Монако" для Головина. Клуб приобрел футболиста в 2018 году. Всего во французском первенстве у Александра 19+ 26 по системе гол плюс пас в 125 играх. Ранее СМИ сообщали об интересе к Головину английских клубов. Недавно агент игрока рассказал, что "Боруссия" из Дортмунда хотела бы видеть Головина в своих рядах.
Ахметов: вижу Головина в команде, которая всегда борется за чемпионство и играет в ЛЧ
Российский футболист "Краснодара" Ильзат Ахметов поделился мнением по поводу Александра Головина.
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