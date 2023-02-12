- Лучший российский тренер на данный момент? Для меня это Сергей Семак, - приводит слова Кураньи Sport24.
Российский специалист Сергей Семак начал свою самостоятельный тренерский путь в "Уфе". В сезоне 2017/ 2018 тренеру удалось добиться исторического успеха с башкирским коллективов и занять 6-е место по итогам 30 туров, тем самым попал в отборочный раунд Лиги Европы. Успеха бывшего помощника главного тренера "Зенита" увидело руководство петербуржского клуба и в мае 2018 пригласило на пост наставника команды. Семак стал первым российским тренером петербуржцев с со времен Юрия Морозова. С того момента сине-бело-голубые выиграли 4 чемпионства подряд. Также в активе Сергея 1 Кубок России и 3 Суперкубка России.
Кураньи: Семак - лучший российский тренер на данный момент
Экс-форвард "Динамо" Кевин Кураньи высказался по поводу лучшего российского тренера.
Фото: ФК "Зенит"