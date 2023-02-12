"Помню Дзюбу! Он стал лучшим бомбардиром лиги. Тогда это было чем-то особенным. Дзюба точно один из самых важных игроков в истории России. Он также подает хороший пример детям", - цитирует Синаму-Понголя "СЭ".
Напомним, "Локомотив" в среду, 8 февраля, объявил о подписании контракта с Артемом Дзюбой. Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона, он будет выступать за "железнодорожников" под 7-м номером. Вместе с ним в команду перебрался Игорь Смольников.
Ранее Дзюба выступал за "Адана Демирспор" из Турции, "Зенит", тульский "Арсенал", "Спартак", "Ростов" и "Томь". Он является рекордсменом по числу голов в РПЛ.
Синама-Понголь: Дзюба - один из самых важных игроков в истории России. Он подает хороший пример
Бывший форвард "Атлетико" и "Ростова" Флоран Синама-Понголь высказался об Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"