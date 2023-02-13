"Нам пока не известно о предложении ЦСКА по Дуа. Но не думаю, что в данный момент он захочет поехать в Россию", - цитирует агента "СЭ".
Напомним, ранее появилась информация, что "армейцы" проявляют интерес к игроку немецкого "Нюрнберга".
25-летний нападающий Квадро Дуа перешел в "Нюрнберг" в июле прошлого года. Контракт Дуа с клубом заключен до лета 2026 года. В этом сезоне он забил 6 мячей и отдал 2 голевых передачи в 22 матчах. Также форвард имеет в своем активе 12 матчей за юношеские сборные Швейцарии. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,3 млн евро.
Агент Дуа - об интересе ЦСКА: не думаю, что в данный момент игрок захочет поехать в Россию
Агент швейцарского форварда "Нюрнберга" Квадво Дуа Вольфганг Воге прокомментировал возможный трансфер игрока в московский ЦСКА.
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