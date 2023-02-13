"УЕФА — наиболее успешная федерация, в которую стремятся в том числе и азиатские страны. Как, пример, Казахстан. Сейчас мы продолжаем являться членом УЕФА и надеемся на постепенное возвращение в международные турниры", - цитирует Гафина Sport24.
Напомним, ранее на исполкомах РФС в конце декабря неоднократно обсуждалась идея о выходе из состава УЕФА и переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию. Сообщалось, что УЕФА рассмотрит вопрос о выходе России в срок до полугода, если заявление было бы подано до конца 2022 года, но в итоге РФС заявил о создании совместной с УЕФА рабочей группы для возвращения России к международным соревнованиям.
Гафин: УЕФА - наиболее успешная федерация, в которую стремятся и азиатские страны
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о возможном выходе России из состава УЕФА и переходе в АФК.
Фото: ФК "Динамо"