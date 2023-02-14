- Знаком с Вагнером Лавом, но считаю, лучшим легионером в России был Халк, - приводит мнение Майкона Sport24.
Бразильский нападающий Халк перебрался в "Зенит" в 2012 году. С того момента футболист провел 97 матчей в российской лиге. В активе бразильца 56 забитых голов и 39 результативных пасов. С петербуржским коллективом Халк выиграл титул чемпиона РПЛ, Кубок России и Суперкубок России. В 2016 году игрок принял решение покинуть Санкт-Петербург и отправился в Китай, где играл за клуб "Шанхай СИПГ". В данный момент форвард защищает цвета "Атлетико Минейро", представляющего чемпионат Бразилии. 38-летний центрфорвард Ваген Лав в российском первенстве выступал за ЦСКА. На счету бразильца 169 встреч в РПЛ, в которых он смог отметься 85 голами 38 ассистами. Играя за армейский коллектив, футболист выиграл Кубок УЕФА, 4 титула чемпиона России и 6 Кубков России.
Майкон: Халк был лучшим бразильским футболистом в России
Экс-игрок сборной Бразилии и "Интера" Майкон поделился мнением о лучшем бразильце в РПЛ.
Фото: Getty Images