Ранее экс-вратарь московской команды осудил регулярные высказывания Салиховой и заявил, что она не заслуживает внимания к себе, поскольку ничего не сделала для футбола.
– Мне неинтересно мнение американского диджея, рекламирующего Zenit Caviar (бренд икры), – приводит слова Салиховой "Чемпионат".
В понедельник, 13 февраля, красно-белые анонсировали продление сотрудничества с наставником команды Гильермо Абаскалем до конца сезона-2024/25. Супруга Федуна поддержала данный шаг руководства московского клуба. На прошлой неделе "Спартак" завоевал свой первый трофей в 2023 году, выиграв Зимний Кубок РПЛ.
Салихова – Нигматуллину: мне неинтересно мнение американского диджея
Зарема Салихова, жена бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, ответила на критику Руслана Нигматуллина.
Фото: ФК "Спартак"