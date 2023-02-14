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Салихова – Нигматуллину: мне неинтересно мнение американского диджея

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Зарема Салихова, жена бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, ответила на критику Руслана Нигматуллина.
Фото: ФК "Спартак"
Ранее экс-вратарь московской команды осудил регулярные высказывания Салиховой и заявил, что она не заслуживает внимания к себе, поскольку ничего не сделала для футбола.

– Мне неинтересно мнение американского диджея, рекламирующего Zenit Caviar (бренд икры), – приводит слова Салиховой "Чемпионат".

В понедельник, 13 февраля, красно-белые анонсировали продление сотрудничества с наставником команды Гильермо Абаскалем до конца сезона-2024/25. Супруга Федуна поддержала данный шаг руководства московского клуба. На прошлой неделе "Спартак" завоевал свой первый трофей в 2023 году, выиграв Зимний Кубок РПЛ.


Спартак Салихова Нигматуллин
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