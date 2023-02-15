- Если забью «Спартаку», буду ли праздновать? Думаю, нет. Из уважения к клубу, - приводит комментарий Сунгатулина "РБ Спорт".
21-летний россиянин Фаниль Сунгатулин, играющий на позиции опорного хавбека, был в системе "Спартака" с 2018 по 2022 годы. За молодежную команду столичного коллектива футболист провел 41 встречу, в которых отметился 1 голом и 4 ассистами. С января 2021 Фаниль играл в "Спартака-2". На счету игрока 1+3 по системе гол плюс пас за 49 игр. Также на счету Сунгатулина 1 матч за главную команду красно-белых. С лета 2022 года россиянин выступает за "Урал". Этой зимой коллектив из Екатеринбурга осуществил полноценный трансфер опорника.
Воспитанник "Спартака" Сунгатулин: если забью красно-белым, то праздновать не буду
Фото: ФК "Спартак"