По сообщениям СМИ, клубы французской Лиги 1 заинтересованы в покупке вингера из Нигерии Олакунле Олусегуна у "Краснодара" в летнее трансферное окно. Руководство "быков" готово рассмотреть продажу игрока и намерено выручить за него 6-8 млн евро.
Олакунле Олусегун защищает цвета "Краснодара" с лета 2021 года. Вингер перешел из болгарского "Ботева". Сначала нигериец выступал за вторую команду "Краснодара", но весной 2022 года футболист дебютировал уже за основной состав "быков". В текущем сезоне Олусегун принял участие в 15 играх за южан. В активе Олакунле 5 голов и 2 ассиста. Ранее сам игрок заявил, что мог перейти во французскую "Ниццу", но трансфер сорвался. В апреле Олусегуну исполнится 21 год
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Краснодар" готов отпустить Олусегуна летом
Нигерийский футболист Олакунле Олусегун может покинуть "Краснодар" в летом.
Фото: ФК "Краснодар"