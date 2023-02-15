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Глебов: с уходом легионеров стало проще. Сейчас больше коллектив проявляется

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Капитан "Ростова" Данил Глебов высказался по поводу ухода легионеров из клуба.
Фото: РИА Новости
- Мне кажется, с уходом легионеров даже чуть попроще стало. В плане того, что сейчас больше коллектив проявляется. Когда были легионеры, тяжело было всех соединить вместе: молодых ребят, взрослых ребят и иностранцев. Иностранцы больше своей пачкой тусуются, - приводит мнение Глебова ютуб-канал "Коммент.Шоу".

Ростов начал текущий сезон без легионеров в составе. Все иностранцы покинули клуб в период с марта по август 2022 года. В команду присутствует один игрок с паспортом другой страны – Хорен Байрамян, представляющий Армению. После 17 проведенных туров команда Валерия Карпина располагается на 3-й строчке, отставая от "Спартака", идущего на 2 месте, на 1 очко и лидирующего "Зенита" на 7 баллов.

Опорный хавбек Данил Глебов в этом сезоне принял участие в 23 матчах за южан. В активе игрока 4 гола и 4 ассиста. Ближайший официальный матч "Ростов" проведет против "Урала" в Кубке России. В РПЛ ростовчане у себя дома примут "Локомотив" в рамках 18 тура турнира.


Глебов Ростов
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