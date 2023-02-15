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Футболист "Урала" Сунгатулин: для комфортной жизни мне нужно 250 тыс в месяц. Но могу жить и на 100 тыс, умею экономить

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21-летний хавбек екатеринбургского "Урала" Фаниль Сунгатулин заявил, что ему требуется 250 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни.
Фото: ФК "Урал"
– Какая самая большая покупка с футбольных денег? iPhone 14. Еще недавно ездил на пять дней в Стамбул – перезагрузиться, сходить в магазины. Там купил себе кроссовки Dior. Уже давно хотел взять что-то не от Nike. Сильно дешевле iPhone получилось. Я просто на квартиру коплю, поэтому деньги не особо трачу. Сколько мне нужно в месяц для комфортной жизни? 250 тысяч. Это с арендой жилья. Но могу спокойно жить и на сто тысяч в месяц. Умею экономить. Первая цифра просто ближе к реальной, – цитирует Сунгатулина "РБ Спорт".

Сунгатулин – воспитанник "Спартака". Нынешний сезон молодой полузащитник начинал на правах аренды в Екатеринбурге в составе "Урала". 7 февраля уральский клуб объявил о выкупе контракта у красно-белых. Он провел в чемпионате России 13 игр за оранжево-черных и получил две желтые карточки.

Новое соглашение между сторонами действует до 2025 года. После 17-ти сыгранных туров "Урал" замыкает десятку сильнейших клубов РПЛ. В активе команды Виктора Гончаренко 21 очко.


Урал Сунгатулин
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