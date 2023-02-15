Агент Захаряна уже опроверг факт заключения сделки, футболист завершит сезон в столичной команде.
– Ну, я думаю, что "Галатасарай" хочет Захаряна, чтобы его потом по мере возможности перепродать и заработать на этом. Хочет ли он на этом сделать выгоду? Да, другого я не вижу, потому что мне кажется, что "Галатасарай" – не тот клуб, у которого большие амбиции. От того, что он перейдет в "Галатасарай", думаю, для него лучше не будет. Потому что команда не с теми амбициями. Тот же "Челси" лучше. А в "Динамо" он в своей тарелке, его все знают. Нужно только посерьезнее отнестись к своей карьере, повнимательнее, и я думаю, что нужно ждать предложения от более серьезного клуба, – приводит слова Силкина Vseprosport.
Накануне в СМИ появилась информация, что руководство "Динамо" согласовало трансфер Арсена Захаряна в стамбульский "Галатасарай". Называлась даже конкретная сумма сделки. По слухам, она составила 11 млн евро плюс еще два миллиона в виде бонусов.
Позднее официальный представитель талантливого россиянина опроверг сведения. Он заявил, что интерес с турецкой стороны действительно имел место, однако Захарян решительно отверг предложение.
Силкин: "Галатасарай" хочет Захаряна, чтобы его перепродать и заработать на этом
Экс-главный тренер московского "Динамо" объяснил желание стамбульского "Галатасарая" приобрести 19-летнего полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"