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Силкин: "Галатасарай" хочет Захаряна, чтобы его перепродать и заработать на этом

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Экс-главный тренер московского "Динамо" объяснил желание стамбульского "Галатасарая" приобрести 19-летнего полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"
Агент Захаряна уже опроверг факт заключения сделки, футболист завершит сезон в столичной команде.

– Ну, я думаю, что "Галатасарай" хочет Захаряна, чтобы его потом по мере возможности перепродать и заработать на этом. Хочет ли он на этом сделать выгоду? Да, другого я не вижу, потому что мне кажется, что "Галатасарай" – не тот клуб, у которого большие амбиции. От того, что он перейдет в "Галатасарай", думаю, для него лучше не будет. Потому что команда не с теми амбициями. Тот же "Челси" лучше. А в "Динамо" он в своей тарелке, его все знают. Нужно только посерьезнее отнестись к своей карьере, повнимательнее, и я думаю, что нужно ждать предложения от более серьезного клуба, – приводит слова Силкина Vseprosport.

Накануне в СМИ появилась информация, что руководство "Динамо" согласовало трансфер Арсена Захаряна в стамбульский "Галатасарай". Называлась даже конкретная сумма сделки. По слухам, она составила 11 млн евро плюс еще два миллиона в виде бонусов.

Позднее официальный представитель талантливого россиянина опроверг сведения. Он заявил, что интерес с турецкой стороны действительно имел место, однако Захарян решительно отверг предложение.


Динамо Москва Галатасарай Чемпионат Турции
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